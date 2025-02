Fieberblase kurz vorm Valentinstag: Was jetzt hilft

Viele verliebte Paare fiebern dem Valentinstag am kommenden Freitag entgegen. Doch was, wenn plötzlich ein unangenehmes Kribbeln auf der Lippe auftritt und sich ein Herpesbläschen bildet? Bei vielen treten die lästigen Bläschen gerade jetzt auf – das hat vor allem zwei Gründe, sagt Hautärztin Tamara Kopp vom Juvenis Medical Center Vienna. "Bei manchen kommt es zu Lippenherpes, nachdem sie in der Sonne waren – das war jetzt bei vielen im Skiurlaub der Fall. Die Sonne kann dazu führen, dass das Immunsystem ein wenig herunterreguliert wird und die Herpesviren die Oberhand gewinnen. Häufig geschieht dies auch, nachdem man eine Grippe oder einen grippalen Infekt überstanden hat", betont Kopp.

Dies trifft derzeit auf viele zu: Die Grippewelle steht kurz vor ihrem Höhepunkt, rund 10.000 Menschen sind laut ÖGK aktuell aufgrund einer Influenza-Infektion im Krankenstand, weitere 109.000 aufgrund von grippalen Infekten.