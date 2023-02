Fasten - welche Arten es gibt und wie's wirklich funktioniert

Wer in der Fastenzeit nur auf bestimmte Nahrungs- oder Genussmittel verzichtet, betreibt sogenanntes Abstinenz-Fasten. Dazu kommt das in den letzten Jahren sehr beliebte Intermittierende oder Intervall-Fasten. Dabei wechseln sich Phasen der Enthaltsamkeit mit solchen der regulären Nahrungsaufnahme ab. 5:2 ist dabei ein beliebter Schlüssel, also fünf Tage ganz normal essen, und dann zwei Tage fasten, 1:2 wäre ein weiterer Schlüssel, hier kann acht Stunden regulär gegessen werden, dann wird 18 Stunden lang gefastet.

Und dann gibt's natürlich das konsequente Fasten, meistens in Anlehnung an den deutschen Arzt Otto Buchinger, wie er es 1935 in seinem Buch "Das Heilfasten" beschrieben hat. Die von ihm propagierte heilende Wirkung wird in ihrem umfassenden Ausmaß von einigen Medizinern - und auch Buchingers Urenkelin Alexa Waschkau - skeptisch betrachtet, über grundsätzlich positive Aspekte ist man sich allerdings einig.

Keine feste Nahrung, nur Tee, Wasser und als Highlights eine klare Gemüsesuppe und 1/4 l Fruchtsaft pro Tag sollte man demnach zu sich nehmen, wenn man es mit dem Fasten ernst meint.