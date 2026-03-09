Michael Musalek: Wie Fasten den Genuss völlig verändert
Essen war einst eine willkommene Unterbrechung, heute ist es oft nur mehr eine Begleiterscheinung: zwischen zwei Meetings, auf dem Weg zur U-Bahn, mit Blick auf den Bildschirm.
Die sogenannte „Snackification“ unserer Gesellschaft ist kein Zufall: Mobilität, Individualisierung und neue Arbeitsformen verlangen nach Essen, das mitgeht. Gegessen wird, um zu funktionieren, nicht um zu erleben.
Hier gilt es zwei Dinge auseinanderzuhalten: Das eine ist Nahrungsaufnahme, das andere Esskultur. Die Nahrungsaufnahme lässt sich mit Vitaminen, Spurenelementen, Proteinen optimieren.
Was dabei aber zunehmend verloren geht, ist Essen als soziales und kulturelles Ereignis, im Sinne eines Begegnungsraums. Essen ist so viel mehr als reine Nahrungsaufnahme, es ist Beziehung – zu anderen Menschen und zu sich selbst.
Ein gemeinsames Frühstück oder das Abendessen mit der Familie strukturiert nicht nur den Tag, sondern auch unser inneres Erleben. Aus der klinischen Praxis wissen wir, dass überall dort, wo Mahlzeiten ritualisiert werden und gemeinsam stattfinden, Essstörungen deutlich seltener auftreten.
Wer ständig unregelmäßig, hastig und unbewusst etwas in sich hineinstopft, verliert sowohl das Maß als auch die Orientierung. Außerdem ist Essen ein gesamtsinnliches Geschehen. Wir genießen mit den Augen, hören das Knuspern eines Brotes, riechen und schmecken Nuancen. Kultur zeigt sich auch hier.
Außerdem ist Fasten ein Innehalten, ein bewusster Stopp. Wer sich darauf einlässt, erlebt oft eine geschärfte Wahrnehmung: langsamer essen, intensiver schmecken, weniger brauchen.
Gesunde Esskultur
Entscheidend ist also nicht nur, was man isst, sondern dass man überhaupt wahrnimmt, wie man isst. Zeit spielt dabei eine zentrale Rolle: Wer schnell isst, isst oft zu viel.
Regelmäßigkeit, Rhythmus und bewusste Pausen sind daher Grundlagen einer gesunden Esskultur, keine nostalgischen Luxusideen.
Womit ich beim Fasten gelandet wäre. Es bedeutet Verzicht, und der wird meist als Verlust erlebt. Wir Menschen sind schlechte Verlierer, genau deshalb fällt es vielen so schwer, zu fasten.
Historisch hatte es jedoch eine klare kulturelle Funktion: die Vorbereitung auf ein Fest. Nicht um Kalorien zu kompensieren, sondern um den Genuss zu vertiefen.
Außerdem ist Fasten ein Innehalten, ein bewusster Stopp. Wer sich darauf einlässt, erlebt oft eine geschärfte Wahrnehmung: langsamer essen, intensiver schmecken, weniger brauchen.
Wer kaut, bereitet nicht nur die Verdauung vor, sondern auch das Erleben. All das braucht Zeit, Ruhe und Zuwendung.
Fasten und Esskultur sind also kein Widerspruch, im Gegenteil. Gerade der Verzicht schult die Fähigkeit des Genießens.
Achtsamkeit ist hier das entscheidende Bindeglied. Unachtsames Essen nährt den Körper, aber nicht das Leben. Freudvolle Nahrungsaufnahme hingegen ist gesundheitsfördernd.
Menschen, die genießen können, leben nicht nur erfüllter, sondern auch länger. Essen ist also kein Nebenschauplatz, sondern zentraler Teil einer Lebenskunst, die Körper und Psyche gleichermaßen nährt.
Kommentare