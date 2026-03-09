Essen war einst eine willkommene Unterbrechung, heute ist es oft nur mehr eine Begleiterscheinung: zwischen zwei Meetings, auf dem Weg zur U-Bahn, mit Blick auf den Bildschirm.

Die sogenannte „Snackification“ unserer Gesellschaft ist kein Zufall: Mobilität, Individualisierung und neue Arbeitsformen verlangen nach Essen, das mitgeht. Gegessen wird, um zu funktionieren, nicht um zu erleben.

Hier gilt es zwei Dinge auseinanderzuhalten: Das eine ist Nahrungsaufnahme, das andere Esskultur. Die Nahrungsaufnahme lässt sich mit Vitaminen, Spurenelementen, Proteinen optimieren.

Was dabei aber zunehmend verloren geht, ist Essen als soziales und kulturelles Ereignis, im Sinne eines Begegnungsraums. Essen ist so viel mehr als reine Nahrungsaufnahme, es ist Beziehung – zu anderen Menschen und zu sich selbst.

Ein gemeinsames Frühstück oder das Abendessen mit der Familie strukturiert nicht nur den Tag, sondern auch unser inneres Erleben. Aus der klinischen Praxis wissen wir, dass überall dort, wo Mahlzeiten ritualisiert werden und gemeinsam stattfinden, Essstörungen deutlich seltener auftreten.

Wer ständig unregelmäßig, hastig und unbewusst etwas in sich hineinstopft, verliert sowohl das Maß als auch die Orientierung. Außerdem ist Essen ein gesamtsinnliches Geschehen. Wir genießen mit den Augen, hören das Knuspern eines Brotes, riechen und schmecken Nuancen. Kultur zeigt sich auch hier.