Experten diskutieren Lösungsansätze für Volkskrankheit Alzheimer

Neben der Corona-Pandemie rückte eine andere Volksrankheit vorübergehend in den Hintergrund: Die Gesellschaft wird älter, damit nehmen auch Krankheiten wie Alzheimer zu. Alleine in Österreich leben derzeit etwa 139.000 Menschen mit einer Demenz, zwei Drittel davon sind von der Alzheimer-Erkrankung betroffen. Laut Schätzungen der WHO wird die Zahl der Betroffenen bis 2050 weltweit dramatisch ansteigen. Die Krankheit ist nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für das soziale Umfeld eine enorme Herausforderung.

Zu diesem Thema diskutieren Experten am Dienstagabend um 18:30 Uhr im Clubraum der ÖAG (Österreichisch Amerikanische Gesellschaft) sowie über Zoom. Die Diskussion "Volkskrankheit Alzheimer: Handlungsbedarf und mögliche Lösungsansätze für die Zukunft" wird an dieser Stelle live übertragen (siehe Stream oben)

Es diskutieren: