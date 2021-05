Erstmals wurde ein schlagendes Herz im Labor gezüchtet

Neue Möglichkeiten

Dabei kommt das kleine Herz im Labor ins Spiel. Ein Beispiel: Das Forschungsteam am IMBA konnte durch Versuche am Petrischalen-Herz zeigen, dass die Mutationen eines bestimmten Gens namens Hand1 zu Missbildungen an der linken Herzkammer führen, was zu den am häufigsten angeborenen Herzdefekten zählt. Da sich das Herz sehr schnell entwickelt, sei es mit Tiermodellen bisher nicht möglich gewesen, in einem bestimmten Zeitfenster der Entwicklung ganz gezielt Mutationen herbeizuführen und deren Wirkung zu untersuchen.

„Die Herz-Organoide spiegeln typisch menschliche genetische Eigenschaften wider und erlauben uns, Krankheitsentstehung am Herzen bereits während der Entwicklung zu untersuchen, was bisher nicht möglich war“, sagt Sasha Mendjan, IMBA Gruppenleiter und korrespondierende Autor der Studie.

Damit sind die Möglichkeiten aber nicht ausgeschöpft. Aktuell wird an den Herz-Organoiden etwa erforscht, wie das SARS-COV-Virus das Herz infizieren und schädigen kann.