Herz-Risiko: Warum Sie bei diesen E-Nummern aufpassen sollten

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Sie stecken in Wurstwaren, Fertiggerichten, abgepacktem Brot, Getränken, verarbeiteten Obst- und Gemüseprodukten oder Frühstückscerealien: Konservierungsstoffe sollen Lebensmittel haltbarer machen, vor Keimen schützen oder verhindern, dass Fett ranzig wird und Farbe verloren geht. Das ist praktisch – und für die Lebensmittelindustrie unverzichtbar. Doch gesundheitlich könnten manche dieser Stoffe problematischer sein als bisher angenommen. Eine neue große Studie im European Heart Journal untersuchte, ob eine langfristige Aufnahme solcher Zusatzstoffe mit Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammenhängt.

Bluthochdruck häufiger Grundlage waren Daten der französischen NutriNet-Santé-Kohorte: Mehr als 112.000 Menschen wurden über mehrere Jahre beobachtet, im Mittel knapp acht Jahre. Die Ernährung wurde wiederholt über detaillierte 24-Stunden-Protokolle erfasst, inklusive konkreter Markenprodukte. So konnten die Forschenden abschätzen, welchen Konservierungsstoffen die Teilnehmenden tatsächlich ausgesetzt waren. Das Ergebnis: Menschen mit höherer Aufnahme bestimmter Konservierungsstoffe hatten häufiger Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Besonders auffällig waren sogenannte nicht antioxidative Konservierungsstoffe. Das sind Konservierungsstoffe, die Lebensmittel vor mikrobiellem Verderb schützen – also vor Bakterien, Hefen oder Schimmel. Dazu zählen etwa Sorbate, Sulfite oder Nitrite. Bei höherer Aufnahme war das Risiko für Bluthochdruck um 29 Prozent erhöht, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 16 Prozent. Antioxidative Konservierungsstoffe waren in der Studie ebenfalls mit mehr Bluthochdruck verbunden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/Siarhei Khaletski/istockphoto Beim Einkaufen mehr auf die Zutatenliste achten.

Worauf man beim Einkaufen achten kann 1. Zutatenliste lesen

Je länger die Zutatenliste, desto eher handelt es sich um ein stark verarbeitetes Produkt. Besonders relevant sind Hinweise wie „Konservierungsstoff“, „Antioxidationsmittel“ oder mehrere E-Nummern. 2. Nicht nur auf Salz und Fett schauen

Für Herzgesundheit zählen weiterhin Klassiker wie weniger Salz, weniger verarbeitetes Fleisch, mehr Gemüse, Hülsenfrüchte, Fisch und Ballaststoffe. Die Studie ergänzt aber: Auch der Verarbeitungsgrad und die Zusatzstoffe könnten eine Rolle spielen. 3. Frisch oder wenig verarbeitet bevorzugen

Die Autorinnen und Autoren betonen ausdrücklich, dass frische und minimal verarbeitete Varianten bevorzugt werden sollten – etwa Naturjoghurt statt aromatisierter Dessertprodukte, frisches Brot statt lange haltbarer Backwaren, selbst gekochte Mahlzeiten statt Fertiggerichte. 4. Bei Wurstwaren zurückhaltend sein

Nitrite und Nitrate stammen in der Studie häufig aus verarbeitetem Fleisch. Wer Schinken, Salami, Speck oder Würstel reduziert, senkt nicht nur die Aufnahme bestimmter Konservierungsstoffe, sondern folgt auch bestehenden Herz-Kreislauf-Empfehlungen. 5. „Mit Vitamin C“ heißt nicht automatisch gesund

Ein wichtiger Punkt: Ascorbinsäure oder Citronensäure aus Obst und Gemüse sind etwas anderes als dieselben Stoffe als Zusatzstoff in industriellen Produkten. Entscheidend ist der Kontext: frisches Lebensmittel oder verarbeitetes Produkt. 6. Faustregel für den Alltag

Je öfter ein Lebensmittel aussieht wie sein Ausgangsprodukt, desto besser: Kartoffeln statt Kartoffelchips, Haferflocken statt gezuckerter Cerealien, Obst statt Fruchtdessert, Wasser statt Softdrink, frische Mahlzeit statt Fertigmenü.