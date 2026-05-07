Neue Herz-Empfehlung: Kardiologen warnen vor diesen Lebensmitteln

Niemand muss seinen Speiseplan über Nacht umkrempeln. Aber je öfter Fertigprodukte durch einfache Lebensmittel ersetzt werden, desto besser dürfte das fürs Herz sein. Praktikable Tipps:

1. Zutatenliste lesen

Je länger die Liste, je mehr Aromen, Emulgatoren, Süßstoffe, Stabilisatoren oder schwer erkennbare Zusätze darin vorkommen, desto eher handelt es sich um ein stark verarbeitetes Produkt.

2. Getränke zuerst ändern

Softdrinks, Energydrinks und gesüßte Getränke sind ein guter erster Hebel. Wasser, ungesüßter Tee oder stark verdünnte Fruchtsäfte sind meist die bessere Wahl.

3. Joghurt natur statt Dessert im Becher

Naturjoghurt mit Obst ist oft die einfachere Alternative zu aromatisierten, gesüßten Varianten.

4. Fertiggerichte nicht verbieten, aber seltener konsumieren

Niemand muss nach einem langen Arbeitstag ein Küchenideal erfüllen. Aber wer zwei oder drei Standardgerichte aus einfachen Zutaten parat hat, braucht seltener Tiefkühlpizza, Instantnudeln oder Fertigmenüs.

5. Snacks austauschen

Nüsse, Obst, Käsebrot, Gemüsesticks, Hummus oder ein gekochtes Ei sind n vielen Fällen besser als Chips, Kekse oder Riegel.

6. Vorsicht bei Gesundheitsversprechen

„Protein“, „vegan“, „zuckerfrei“ oder „light“ heißt nicht automatisch herzgesund. Auch solche Produkte können hochverarbeitet sein.

7. Wurst und verarbeitetes Fleisch reduzieren

Verarbeitete Fleischprodukte gehören zu jenen Gruppen, bei denen viele Ernährungsempfehlungen ohnehin zur Zurückhaltung raten.