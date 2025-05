Neue Untersuchung: Kann spätes Essen krank machen?

Anschließend bestimmten sie jenen Zeitpunkt am Tag, bis zu dem rechnerisch die Hälfte der Tageskalorienmenge aufgenommen wurde. Das ist der sogenannte "zirkadiane kalorische Mittelpunkt". Ein späterer Zeitpunkt bedeutet, dass jemand hauptsächlich später am Tag isst - auch wieder in Bezug auf den individuellen Chronotyp, ob jemand also eher ein Frühaufsteher oder eher ein Nachtmensch ist. Das bedeutet, es wurde immer die Zeitdauer zwischen der Essenszeit und dem Mittelpunkt des Schlafs gemessen.

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung: "Menschen, die ihre Hauptkalorien früher im Tagesverlauf zu sich nahmen, hatten eine bessere Insulinempfindlichkeit", wird Ramich in einer Aussendung zitiert. "Auf der anderen Seite zeigten Probandinnen und Probanden, die ihre Hauptkalorien erst spät am Tag aufnahmen, eine schlechtere Insulinempfindlichkeit, was mit einem höheren Risiko für Typ-2-Diabetes einhergeht." Wenn die Zellen nicht mehr ausreichend empfindlich auf Insulin reagieren, gelangt weniger Zucker aus dem Blut in die Körperzellen. Der Blutzuckerspiegel steigt an. Langfristig kann sich daraus ein Typ-2-Diabetes entwickeln. Darüber hinaus hatten die Probanden, die hauptsächlich zu einem späteren Zeitpunkt aßen, einen höheren Body-Mass-Index und einen größeren Taillenumfang.