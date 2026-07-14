Spätes Essen: Neue Untersuchung zeigt überraschende Folgen

Die einen sind morgens schon wach, bevor der Wecker klingelt, die anderen werden erst gegen Abend so richtig lebendig. Was man umgangssprachlich als „Lerche“ oder „Eule“ bezeichnet, heißt in der Forschung Chronotyp. Damit gemeint ist die individuelle innere Zeit: also die Frage, ob Schlaf, Aktivität und Hunger eher früh oder spät am Tag auftreten.

Eine neue Studie, veröffentlicht in Frontiers in Nutrition, zeigt nun: Der Chronotyp könnte auch mit den Ernährungsgewohnheiten, dem Körperfett und den Stoffwechselwerten zusammenhängen. Untersucht wurden 287 gesunde, nicht schwangere Frauen im Alter von 18 bis 45 Jahren in Neuseeland. Die Forscherinnen und Forscher analysierten unter anderem die Schlafzeiten, den Chronotyp, Fünf-Tage-Ernährungsprotokolle, Körperzusammensetzung per DXA-Messung sowie Blutwerte wie Blutfette, Insulin und HbA1c.

Abendtypen aßen später und anders

Die Mehrheit der Teilnehmerinnen wurde als „intermediärer Chronotyp“ eingestuft, 34 Prozent als Abendtyp und 12 Prozent als Morgentyp. Für die Auswertung wurden Morgen- und intermediäre Typen teilweise zusammengefasst und mit den Abendtypen verglichen.

Was sich zeigte: Abendtypen nahmen morgens vor 10 Uhr weniger Energie, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett zu sich, dafür aßen sie nach 20 Uhr deutlich mehr. Bei Morgen- und intermediären Typen zeigte sich eher das umgekehrte Muster.

Besonders auffällig war der Zusammenhang bei Frauen mit höherem Körperfettanteil oder ungünstigerer Fettverteilung: Abendtypen mit höherem Körperfett nahmen abends mehr Energie, Kohlenhydrate und Fett auf, gleichzeitig hatten sie morgens geringere Energie-, Eiweiß- und Kohlenhydrataufnahmen.