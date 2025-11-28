Gesundheitsrisiko: Junge Erwachsene essen viel zu wenig Ballaststoffe

Die Österreicher dürften zu einem guten Teil täglich viel zu wenig Ballaststoffe mit der Ernährung zu sich nehmen. In einer Innsbrucker Studie mit mehr als 800 Probanden im Alter von rund 22 Jahren betrug dieser Wert rund die Hälfte der empfohlenen Mindestmenge, geht aus der jetzt in der Fachzeitschrift Foods erschienenen wissenschaftlichen Arbeit hervor.

"Ballaststoffe spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Körpergewichts und der Stoffwechselgesundheit. Trotz ihrer Vorteile ist die Ballaststoffzufuhr weiterhin suboptimal. Diese Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen Ballaststoffzufuhr, BMI und Ballaststoffquellen bei jungen österreichischen Erwachsenen mit Hochschulbildung“, schrieben Maria do Carmo Greier (HNO-Universitätsklinik/Innsbruck) und die Co-Autoren.

Ballaststoffe seien ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung und spielten eine grundlegende Rolle für viele Aspekte der menschlichen Gesundheit, so die Experten. Diese Bestandteile der Ernährung gehören zu den Kohlenhydraten und kommen hauptsächlich in pflanzlichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Nüssen und Samen vor. "Man unterscheidet zwei Hauptarten von Ballaststoffen: lösliche und unlösliche. Lösliche Ballaststoffe lösen sich in Wasser auf und tragen zur Regulierung des Blutzuckerspiegels und zur Senkung der Cholesterinwerte bei, während nicht lösliche Ballaststoffe das Stuhlvolumen erhöhen und einen regelmäßigen Stuhlgang fördern, Verstopfung vorbeugen und die Verdauung unterstützen", stellten die Wissenschafter fest. Ballaststoffe: Empfehlungen und die Realität Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für über 19-Jährige beiderlei Geschlechts die Aufnahme von zumindest 30 Gramm an Ballaststoffen pro Tag. Wie die Innsbrucker Studienautoren anführen lauten sowohl die Leitlinien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als auch von Expertengremien in den deutschsprachigen Ländern pro Tag zwischen 25 und 35 Gramm an Ballaststoffen (Weltgesundheitsorganisation/WHO: mindestens 25 Gramm).

Die Realität sieht jedenfalls anders aus. Die Experten: "Viele nehmen weniger als die Hälfte dieser Menge zu sich, was zu dem beiträgt, was heute als Ballaststofflücke bezeichnet wird. Dieser Mangel wird mit steigenden Raten chronischer Erkrankungen, systemischen Entzündungen und einer Schwächung der Darm-Immun-Schnittstelle in Verbindung gebracht. Der Konsum ballaststoffreicher Lebensmittel kann das Darmmikrobiom bereichern, die Immunabwehr stärken, die Stoffwechselfunktion verbessern und das Krankheitsrisiko über die gesamte Lebensspanne senken. Darüber hinaus ist eine geringe Ballaststoffzufuhr stark mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht und Adipositas verbunden – Erkrankungen, die heute weltweit verbreitet sind."