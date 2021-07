In den vergangenen Jahren hat die Medizin-Grundlagenforschung das Mikrobiom des Menschen zunehmend als Thema entdeckt. Das sind alle Bakterien, Pilze, Viren etc., welche den Organismus von Geburt an "besiedeln". Was eher krank macht, hat die Forschung laut Spezialisten der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) bereits einigermaßen klären können. Doch welches Mikrobiom eher gesund hält, scheint noch ungeklärt.

"Als Mikrobiom wird die Gesamtheit aller Viren, Bakterien, Pilze und anderer Mikroben bezeichnet, die auf oder in unserem Körper leben - eine Lebensgemeinschaft, deren Einfluss auf die menschliche Gesundheit erst allmählich verstanden wird. Besonders das Immunsystem steht in permanenter Wechselwirkung mit den Mikroben, die Haut und Schleimhäute besiedeln", schrieb die deutsche Fachgesellschaft jetzt in einer Aussendung. Nicht ohne Grund: Das Mikrobiom und seine Beteiligung an Autoimmunerkrankungen, eben die vielen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, wird ein großes Thema beim Jahreskongress der deutschen Rheumatologen im kommenden September sein.