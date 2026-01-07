Nach der Volksschule: So finden Sie die passende Schule für Ihr Kind

In wenigen Wochen erhalten die Viertklässler der Volksschulen das für sie wichtigste Semesterzeugnis. Auch wenn in vielen Schulen die Voranmeldung ab 8.1. läuft – entscheidend für die Aufnahme in Gymnasium oder Mittelschule sind die Halbjahresnoten. Bereits ab der dritten Klasse werden Kinder oft mit Erwartungen der Eltern konfrontiert, dass ihre Leistungen (sehr) gut sein sollten. Nur, wer in den Fächern Deutsch, Lesen, Schreiben und Mathematik keine schlechtere Note als „Gut“ hat, gilt als AHS-reif.

„Oft üben Eltern auch Druck gegenüber Volksschullehrkräften aus, dass die Kinder möglichst lauter Einser bekommen. Das ist keine schöne Entwicklung und man tut seinem Kind nichts Gutes, wenn man versucht, alle Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, statt es zu stärken, und es vielleicht in eine Schule drängt, wo es sich später plagt“, sagt Österreichs AHS-Direktorensprecherin Isabella Zins.

Eigenes Kind realistisch einschätzen Neben den Noten geben Lesescreenings sowie IKM Plus Testungen, bei denen individuelle Kompetenzen erhoben werden, Aufschluss über den Lernstatus eines Kindes. Es sei zudem wichtig, darauf zu schauen, wie selbstständig das Kind ist und wie gerne es lernt. „Ich empfehle Eltern, auch mit der Lehrkraft in der Volksschule darüber zu sprechen, wie sie das Kind einschätzt. Manche Kinder brauchen einfach ein bisschen länger – viele Schüler aus der Mittelschule schaffen später trotzdem gut die Matura, weil sie von mehr Zeit zum Üben und kleineren Lernsettings profitieren“, betont Zins, die das BORG Mistelbach leitet. Dass es Unterschiede zwischen Mittelschulen am Land und in der Stadt gibt, lasse sich laut Zins aber nicht leugnen. Einige Mittelschulen in Städten seien im „Brennpunkt-Eck“, sagt auch Doris Pfingstner, Direktorin der Mittelschule Aspern. Viele Eltern hätten Vorurteile. „Sie glauben etwa, dass nur bildungsferne Schichten oder Kinder mit Migrationshintergrund in Mittelschulen gehen – das muss aber nicht so sein und Schulen können sehr viel tun, um bildungsaffine Eltern zu überzeugen, etwa durch ein attraktives Freizeitangebot“, so Pfingstner. Tage der offenen Tür, die viele schon besuchen, wenn ihr Kind noch in der dritten Klasse Volksschule ist, helfen, sich einen Eindruck zu verschaffen, auch die Kinder sollten Gelegenheit haben, Schulen kennenzulernen.