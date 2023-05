Ende des Gesundheitsnotstands: Wie es mit dem Coronavirus weitergeht

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte gestern, Freitag, den weltweiten Gesundheitsnotstand aufgrund der Covid-Pandemie für beendet. Dennoch werden in vielen Teilen der Welt steigende Zahlen von COVID-19-Fällen in aller Welt beobachtet. Dafür gibt es mehrere Gründe, erklärte Maria Van Kerkhove, fachliche Leiterin für Covid-19 bei der WHO.

Als Hauptgrund nannte sie, dass sich das Virus weiterentwickelt. "Seit dem ersten Auftauchen von Omikron sind mehr als 900 Unterlinien von Omikron im Umlauf." Jede einzelne davon werde weiterverfolgt.