"Austro-Nobelpreis" für Elly Tanaka: "Regeneration ist magisch"

Elly Tanaka

Die 59-jährige US-Biochemikerin studierte in den USA Biochemie an der University of California (San Francisco) und an der Harvard University (Boston). Nach einem Forschungsaufenthalt in London forschte sie bis 2016 in Dresden. Von 2016 bis 2024 war sie am Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien. Seit 2024 ist sie Wissenschaftliche Direktorin am IMBA, dem Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am Vienna BioCenter.

Weitere Preise

18 Forschende erhalten einen der neuen FWF-ASTRA-Preise mit einem Fördervolumen von je rund einer Million Euro. Damit sollen die fortgeschrittenen Postdocs fünfjährige Projekte umsetzen - zu je einem Drittel aus den Naturwissenschaften und Technik, Biologie und Medizin sowie aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Nähere Infos: fwf.ac.at