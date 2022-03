Ein schneller Espresso gegen das Vergessen

Marcus Grimm, Professor f√ľr Ern√§hrungstherapie und -beratung am Campus Rheinland in Leverkusen, hat in einer Studie die haupts√§chlich vorkommenden nat√ľrlichen Methylxanthine (Koffein, Theobromin und Theophyllin) und die synthetisch pharmakologisch eingesetzten (Propentofyllin und Pentoxifyllin) untersucht.

Dabei zeigte sich unter anderem, dass Koffein das Lipidprofil bez√ľglich der Alzheimer-Krankheit in den analysierten neuronalen Zell-Linien g√ľnstig beeinflusst, sodass Methylxanthine und insbesondere Koffein einen zus√§tzlichen wichtigen Baustein neben einer gesunden Di√§t mit einem hohen Anteil an mehrfach unges√§ttigten langen Fetts√§uren in der Prophylaxe und der Verlangsamung des Krankheitsverlaufs darstellen k√∂nnen.