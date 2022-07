Achtzig Prozent der Leichtathletik-Weltrekorde wurden zwischen 15:30 und 18 Uhr am Abend aufgestellt. Der Grund dafür liegt in unseren Genen. So wie ein Tag mit der Morgenröte startet und der Abenddämmerung endet, unterliegt auch die Leistungskurve des Menschen einer klaren Struktur.

Normalerweise beginnt nach dem Aufstehen eine kognitive Hochphase – der ideale Zeitpunkt, um komplexe Probleme zu lösen. Am Nachmittag hingegen ist der Körper in Bestform und bereit, Rekorde zu brechen. “Nach dem Mittagessen haben wir in der Regel eine Ruhephase oder das Schnitzel-Koma, wie manche sagen”, erklärt Coach und Trainer Oliver Kogler, er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Schlafforschung und der Bedeutung der Chronobiologie.

Am Abend, wenige Stunden vor dem Schlafen gehen, empfiehlt er tendenziell hingegen kreatives und künstlerisches Arbeiten, weil im Gehirn um diese Zeit die sogenannten Alphawellen aktiv sind. Sie sorgen für Entspannung.