Ebola: „Zuversichtlich, dass bald ein Impfstoff zur Verfügung steht“

Vier Ebolavirus-Arten haben bisher zu nachgewiesenen Infektionen beim Menschen geführt – am häufigsten das Zaire-Ebola-Virus, das auch den bisher größten Ausbruch (2013 bis 2016 in Westafrika) ausgelöst hat. Gegen dieses gibt es einen von der WHO zugelassenen Impfstoff, nicht aber gegen das Bundibugyo-Ebola-Virus, das für den aktuellen Ausbruch verantwortlich ist. Die Uni Oxford startete Anfang Juli in England eine erste klinische Studie mit einem Impfstoffkandidaten gegen das Bundibugyo-Virus an 50 gesunden Erwachsenen zur Prüfung der Sicherheit. Weitere Impfstoffkandidaten sind in Entwicklung.

Der Virologe Christoph Steininger, MedUni Wien/AKH Wien, ist zuversichtlich: „Bei dem Ebola-Ausbruch 2013 wurden auch schon zwei Impfstoffe auf Basis der mRNA-Technologie evaluiert, die Entwicklung wurde danach aber nicht weiterverfolgt. Wie sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt hat, können mRNA-Impfstoffe rasch auf unterschiedliche Erreger angepasst werden. Deshalb kann ich mir vorstellen und bin zuversichtlich, dass bald auch ein Impfstoff gegen das Bundibugyo-Ebola-Virus zur Verfügung steht.“ Noch gibt es auch keine spezielle Therapie gegen diese Virus-Art. Seit Anfang Juli läuft in der DR Kongo eine Studie zu einer Kombi-Therapie eines Antikörpers (MBP 134) mit dem antiviralen Medikament Remdesivir. Damit wurde auch der US-Arzt behandelt, der im Mai in der Berliner Charité mit einer Ebola-Infektion aufgenommen wurde. Ebenfalls in der Demokratischen Republik Kongo läuft eine Studie mit dem antiviralen Wirkstoff Obdelsivir – er könnte als Post-Expositionsprophylaxe eingesetzt werden, bis zu 24 Stunden nach dem Kontakt mit einem Infizierten, um eine Ansteckung zu verhindern.