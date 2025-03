"Grund zur Sorge": E-Zigaretten und Nikotinbeutel bei Jugendlichen immer häufiger

Das Konsumieren von E-Zigaretten hat das Rauchen herkömmlicher Zigaretten bei Jugendlichen überholt – das zeigen die Ergebnisse der aktuellen internationalen ESPAD-Erhebung (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), an der 37 europäische Länder teilnehmen.

In Österreich wurden insgesamt 7.735 Jugendliche der neunten und zehnten Schulstufe im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt.