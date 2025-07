Das Überwinden der Schwerkraft, um das Blut von den Füßen bis zum Herzen zu pumpen, ist für die Beinvenen eine Herausforderung. "Die Venen sind deswegen mit Klappen ausgerüstet, die verhindern, dass das Blut zurückfließt", schildert Bull. "Beim gesunden Menschen fließt das Blut von der Oberfläche in die tieferen Transportvenen. Wenn der Druck etwa wegen beschädigter Venenklappen zu groß wird, können die Transportvenen das Blut nicht mehr halten und es fließt nach außen, was die Schwellungen verursacht."

Dadurch staut sich das Blut in den unteren Beinen, Schwellungen – insbesondere im Bereich der Füße und Knöchel –, und Krampfadern können die unmittelbare Folge sein. "Bleibt die Veneninsuffizienz unbehandelt, kann es im Verlauf zu Hautveränderungen kommen, genauer gesagt offenen Wunden an den Beinen, die schlecht heilen", sagt Bull. Weil sich das Blut in den Beinen staut, steigt der Druck auf die Haut. "Sie wird dünner, man sieht die Venen dunkelblau oder schwarz durchschimmern – langfristig kann es zu Blutungen oder Geschwüren kommen."

Allerdings betont Bull, dass eine beidseitige Schwellung an den Knöcheln "nicht unbedingt typisch für eine Venenerkrankung ist". Zwar könne eine beidseitige Schwellung auch bei Veneninsuffizienz vorkommen, häufiger seien aber einseitige, oder einseitig ausgeprägtere, Schwellungen. Eine Schwellung beider Beine könne laut Bull auch für Beteiligung des Herzens, zum Beispiel im Rahmen einer Herzschwäche , oder gegebenenfalls eine medikamentöse Nebenwirkung sprechen. Wenn die Pumpleistung des Herzens schwächelt, "schwellen meist beide Beine an, weil die der Blutfluss zentral beeinträchtigt ist", präzisiert Bull.

Oft werden auch Schmerzen und Schweregefühle mit einer Venenschwäche in Verbindung gebracht. "Das sind keine klassischen Symptome, denn an und für sich verursachen Venen keine Schmerzen, im Gegenteil: Sie sind schmerzunempfindlich." Eine Ausnahme sei die Venenentzündung, die sehr wohl schmerzhaft sein kann, mit einer Venenschwäche aber nichts zu tun hat.

Ultraschalluntersuchung zur Diagnose

Bemerkt man eine ungewöhnliche Schwellung an den Beinen, sollte man einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, betont Bull. "Dann wird angeschaut, welches Bein und welches Segment genau betroffen sind. Es werden Lebensstilfaktoren abgefragt sowie die Medikamenteneinnahme." In Kombination mit Schmerzen kann ein Ödem hinter der Schwellung stecken. In Kombination mit einer Rötung und Überwärmung an den Gelenken ist das Vorliegen einer rheumatischen Erkrankung denkbar.

Die Diagnose der Veneninsuffizienz wird mit einer Ultraschalluntersuchung gestellt. "Hier kann man gut beobachten und beurteilen, ob und wie gut das Blut in den Venen zurückfließt."

Stützen und trainieren

Steht die Diagnose Veneninsuffizienz fest, ist die Kompression das erste Mittel der Wahl. "Unterschenkelstrümpfe stützen das Gewebe, die Muskulatur und die Venen." Konservative Maßnahmen umfassen zudem Bewegung (vor allem Gehen) und Venentraining zur Funktionsverbesserung der Venen – bekannte Übungen sind die Fußwippe oder der Zehenstand. "Auch Kneippkuren, also Kaltwasseranwendungen, welche die Blutzirkulation ankurbeln, sind wirksam."

Beim Einsatz von Medikamenten ist Bull zurückhaltend. "Ich glaube, dass physiologische Maßnahmen effektvoller sind, aber es gibt Nahrungsergänzungsmittel aus Extrakten der Rosskastanie oder Weinblättern, die man kurzfristig einsetzen kann." Eine defekte Venenklappe chirurgisch zu reparieren sei schwierig und werde "nur selten gemacht".

