Diese Maschine kann Spenderleber sieben Tage am Leben erhalten

Zürcher Forschende haben eine Maschine gebaut, die eine Spenderleber eine Woche lang am Leben erhalten kann. Das eröffnet Möglichkeiten, auch mangelhafte Spenderlebern zu retten und doch noch zu transplantieren.Eine Pumpe ersetzt das Herz, ein Oxygenator die Lunge, eine Dialyseeinheit die Nieren. Hormon- und Nährstoffinfusionen übernehmen das, was normalerweise Darm und Bauchspeicheldrüse zur Verfügung stellen würden. Und rhythmische Bewegungen imitieren das Auf und Ab des Zwerchfells beim Atmen. Es ist fast ein rudimentärer, künstlicher Körper, den ein Team vom Universitätsspital, der Universität und der ETH Zürich unter dem Dach von "Wyss Zurich" entwickelt haben, um eine Leber außerhalb des menschlichen Körpers am Leben zu erhalten.