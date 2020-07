Den Stress wegschmunzeln: Ein kleines Lächeln genügt

"Das erste Ergebnis der Beobachtung war vor dem Hintergrund der Fachliteratur erwartet worden: In Phasen, in denen die Probandinnen und Probanden häufig lachten, waren belastende Stressereignisse mit geringeren Symptomen verbunden", schreiben die Wissenschafterinnen in einer Mitteilung vom Donnerstag. "Unerwartet war hingegen der zweite Befund: Für das Zusammenspiel stressreicher Ereignisse und Intensität des Lachens - stark, mittel oder schwach - zeigte sich kein statistischer Zusammenhang mit Stresssymptomen".

Das könnte freilich dem subjektiven Empfinden der Testpersonen geschuldet sein, meinen die Forschenden. Sie empfehlen daher weitergehende psychophysikalische Untersuchungen mittels tragbarer Überwachungsgeräten, die beispielsweise den Puls messen.