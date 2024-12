Kongo: Vorerst unbekannte Krankheit Ursache zahlreicher Todesfälle

Eine rätselhafte Krankheit beschäftigt derzeit die Gesundheitsbehörden der Demokratischen Republik Kongo: Mindestens 79 Personen sind in den vergangenen Wochen an den Folgen einer Erkrankung gestorben, deren Auslöser bisher unbekannt ist.

376 Personen gelten offiziell als erkrankt. Die Personen leiden an teilweise grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Husten, Kopfschmerzen, aber auch an Atemnot und Blutarmut (Anämie). Lokale Medien berichteten von bis zu 140 Verstorbenen.

Laut dem Gesundheitsministerium des Landes war der Großteil der Verstorbenen zwischen 15 und 18 Jahre alt.

Proben werden analysiert

Die Erkrankungsfälle sind in der Region Panzi der Provinz Kwango im Südwesten des Landes aufgetreten. Ein Team der Weltgesundheitsorganisation WHO ist unterwegs, um Proben von Erkrankten für Laboruntersuchungen zu nehmen.

Anne Rimoin, eine Epidemiologin an der Universität von Kalifornien, Los Angeles, die seit 2002 im Kongo arbeitet, sagte NBC News, dass die Diagnose der Krankheiten durch die begrenzte Infrastruktur des Gesundheitswesens und aufgrund von zahlreichen Gesundheitsproblemen in dem Land erschwert werden könnte. Dazu zählt vor allem auch der Ausbruch der Krankheit Mpox. Seit Jahresbeginn wurden mehr als 47.000 Fälle in dem Land verzeichnet.