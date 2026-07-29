Demenz vorbeugen: Was laut neuer WHO-Leitlinie wirklich hilft

Mehr als 57 Millionen Menschen leben weltweit mit einer Demenz, jährlich kommen fast zehn Millionen Neuerkrankungen hinzu. Heilbar ist sie bis heute nicht. Nun hat die Weltgesundheitsorganisation WHO ihre Leitlinie zur Vorbeugung von geistigem Abbau und Demenz grundlegend überarbeitet. „Die Verringerung des Risikos für kognitiven Abbau und Demenz ist Teil einer umfassenderen Vision für die Gehirngesundheit“, betont die WHO-Mental-Health-Spezialistin und Leitlinien-Hauptautorin Katrin Seeher.

Bis zu 45 Prozent des Risikos werden beeinflussbaren Faktoren wie Rauchen, schädlichem Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, sozialer Isolation, Luftverschmutzung, Bluthochdruck und Diabetes zugeschrieben. Das ist eine Schätzung auf Bevölkerungsebene, Alter, Gene und nicht beeinflussbare Erkrankungen bleiben wichtig.

„Wir wissen heute mehr denn je darüber, was das Demenzrisiko antreibt“, sagt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Entscheidend sei, Risiken über das gesamte Leben zu verringern. Faktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck oder hohe Cholesterinwerte dürften in der Lebensmitte besonders ins Gewicht fallen.

Bewegung mit der besten Evidenz

Die klarste Empfehlung betrifft körperliche Aktivität, sie wird Erwachsenen ohne kognitive Einschränkungen ausdrücklich empfohlen; die Evidenz ist hier stärker als bei den meisten anderen Maßnahmen. Als sinnvoll gelten Ausdauerbewegung, Krafttraining und weniger langes Sitzen. Welche Sportart und Dosis das Gehirn am besten schützen, bleibt offen – regelmäßig und langfristig aktiv zu sein zählt mehr als ein spezielles „Anti-Demenz-Training“.

Unmissverständlich ist die WHO auch beim Rauchen, auch riskanter und schädlicher Alkoholkonsum sollte reduziert oder beendet werden. Alkohol wird in keiner Menge zum Schutz des Gehirns empfohlen; der vermeintliche Nutzen kleiner Mengen dürfte auf Verzerrungen in Beobachtungsstudien beruhen.

Gesundes Essen statt Wunderpille

Empfohlen wird ein ausgewogener, abwechslungsreicher Speiseplan mit viel Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchten und Nüssen. Mediterrane Kost, DASH- und MIND-Ernährung zeigten kleine Vorteile bei einzelnen geistigen Leistungen. Eine bestimmte „Demenzdiät“ lässt sich daraus nicht ableiten, der gesamte Speiseplan zählt mehr als einzelne Nährstoffe.

Von Vitaminpillen zur Demenzvorbeugung rät die WHO ausdrücklich ab: Vitamin B und E, Omega-3-Fettsäuren sowie Multivitamin- und Mineralstoffpräparate sollen bei Menschen ohne nachgewiesenen Mangel nicht extra eingenommen werden. Für einen Nutzen fehlt der Beleg, mögliche unerwünschte Wirkungen können dagegen ins Gewicht fallen. Ein diagnostizierter Mangel muss selbstverständlich behandelt werden.