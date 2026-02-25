Bluttest statt Stuhlprobe? Neuer Test erkennt Darmkrebsrisiko

Vor kurzem sorgte der Tod von US-Schauspieler James Van Der Beek für große Anteilnahme: Mit nur 48 Jahren starb der "Dawson’s Creek"-Darsteller an Darmkrebs (der KURIER berichtete). Der sechsfache Familienvater hatte seine Diagnose öffentlich gemacht und regelmäßig zur Vorsorge aufgerufen. Diese wird allerdings nicht gut angenommen. Nur 18 Prozent der Menschen ab 45 Jahren nutzen in Österreich das Angebot zur kostenlosen Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchung. Darunter fällt entweder eine Darmspiegelung (Koloskopie) alle zehn Jahre oder der FIT (Fäkaler Immunologischer Test), ein Test auf nicht sichtbares Blut im Stuhl, alle zwei Jahre. Während bei der Koloskopie Polypen, das sind jene Veränderungen der Darmschleimhaut, die zu Darmkrebs entarten können, erkannt und gleich entfernt werden können, dient der FIT als Screening-Tool, das Hinweise auf Darmkrebs geben kann. Blut im Stuhl heißt aber nicht automatisch Krebs – dies wird anschließend mit einer Koloskopie abgeklärt.

Bluttest analysiert DNA-Hinweise auf Darmkrebs Zusätzlich zu diesen beiden Vorsorgemethoden gibt es eine weitere, dritte Möglichkeit, die bisher weniger bekannt ist: Über einen Bluttest können DNA-Fragmente Hinweise auf das Darmkrebs-Risiko geben. Mit dem sogenannten ColonAiQ-Test werden DNA-Fragmente im Blut analysiert. Er erkennt biochemische Veränderungen an den Genen, genannt Methylierungen. Das sind natürliche Prozesse, bei denen Gene ein- oder ausgeschaltet werden. Bei einer Krebserkrankung kommt es jedoch zu abnormen Mustern, die auf ein erhöhtes Risiko für die Entstehung von Krebszellen hindeuten. "Fällt der Test positiv aus, besteht ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs und eine Koloskopie wird zur Abklärung empfohlen. Der Test ist in frühen Darmkrebsstadien doppelt so sensitiv wie herkömmliche, nicht-invasive Stuhltests", sagte Günther Malek, Allgemeinmediziner und Gründer des Wiener Gesundheitsunternehmens Trignostics bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Seit 2025 ist es möglich, den Bluttest in Österreich, zum Beispiel beim Hausarzt, zu machen. Dazu muss man nicht nüchtern sein. Es werden neun Milliliter Blut abgenommen, das entspricht in etwa einer herkömmlichen Blutabnahme. Der Test ist allerdings privat zu bezahlen, die Kosten belaufen sich auf 280 Euro. Die meisten privaten Krankenversicherungen übernehmen die Kosten dafür. Malek empfiehlt den Bluttest alle zwei Jahre zur Vorsorge zu machen. Insbesondere Risikogruppen, die einen erstgradigen Verwandten mit Darmkrebs haben, oder bestimmte chronische Erkrankungen, die das Risiko für Darmkrebs erhöhen, wird zur frühen Vorsorge vor dem 45. Lebensjahr geraten.