Covid-Infektion: Frauen haben weniger Lust auf Sex

Etwa die Hälfte der teilnehmenden Frauen gab an, bisher nie an Covid erkrankt gewesen zu sein, die andere Hälfte war infiziert gewesen. Alle Teilnehmerinnen wurden mithilfe des Female Sexual Function Index (FSFI), einem etablierten Tool zur Erhebung von Erregung und sexueller Zufriedenheit, befragt. Eine Frage lautete etwa: "Wie oft hatten sie in den letzten vier Wochen sexuelles Verlangen?" In die Auswertung der Daten wurden zudem nur Frauen einbezogen, die angaben, im Vormonat Sex gehabt zu haben.

Weniger Verlangen, Erregung und Befriedigung

Das Ergebnis: Bei jenen, die an Covid erkrankt waren, war das Ausmaß des sexuellen Verlangens, der Erregung sowie der Befriedigung insgesamt geringer als bei jenen, die nicht erkrankt waren. Auch die Gleitfähigkeit im Intimbereich war geringer (Scheidentrockenheit also eher gesteigert), wenn Frauen eine Covid-Infektion hatten. Keine Unterschiede wurden hingegen bei Orgasmus- und Schmerzwerten festgestellt.

Während Frauen in der Covid-Gruppe innerhalb des sexuellen Funktionsbereichs des Index eingestuft wurden, hatten Teilnehmerinnen mit Long Covid FSFI-Werte im dysfunktionalen Bereich. Das heißt, die Forschenden fanden heraus, dass Frauen mit Long Covid deutlich schlechtere Werte hinsichtlich Erregung, Gleitfähigkeit, Orgasmus und Schmerzen beim Sex aufwiesen. "Wenn Sie an Covid erkrankt sind, haben Sie wahrscheinlich weniger Interesse an Sex. Aber was einige Leute überraschen könnte, ist, dass anhaltende Covid-Symptome tatsächlich einen physiologischen und psychologischen Einfluss auf das sexuelle Wohlbefinden von Frauen haben können", wird Studienautorin Amelia Stanton in einer Aussendung zitiert.