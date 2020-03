Coronavirus: Nachrichten kurbeln auch die Angstspirale an

Kontrollverlust

Die Corona-Panik hat mehrere Gründe, erläutert Claus Lamm, Professor für Biologische Psychologie an der Uni Wien. „Einer ist die weltweite Dimension – das Gefühl, dass sich da etwas ausbreitet, das diffus und nicht klar erkennbar ist. Man sieht die Viren nicht und weiß nicht, wer infiziert ist“, betont er. „Hätten wir jedes Jahr ein Coronavirus, würden wir wohl anders reagieren.“

Andererseits: Fast jeder weiß, wie sich eine Grippe anfühlt, kennt die ersten Symptome – auch das verstärke die Angst vor dem neuen Virus. Den gefühlten Kontrollverlust, der mit der diffusen Angst einhergeht, versuchen viele, mit eigenen Maßnahmen auszugleichen. Auch wenn der Effekt – Stichwort: Atemschutzmasken – bekanntlich überschaubar ist.

Gemeinschaftsgefühl durch Angst

Wenn sich alle fürchten, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, man hat beim Bäcker plötzlich andere Gesprächsthemen als das Wetter. „Angst ist ein starkes Gefühl. Man kann es gut ausleben, mit anderen teilen, sich mitreißen lassen“, sagt Lamm. Das zeige sich in Blockbustern über Katastrophenszenarien.

„Ich vermute, das Virus ist gerade ein willkommenes Ventil für all unsere Ängste und Überforderung. Es ist nicht ganz so komplex wie der Klimawandel, und eine Lösung ist realistischer.“

Michael Stuller hat in seiner Praxis noch keinen Patienten mit Corona-Angst behandelt. Betroffenen rät er zu einer simplen, aber effektiven Methode: Achtsamkeit. „Patienten mit Angststörungen bleiben in ihrer Angst stecken. Dabei gibt es noch so viel anderes um sie herum.“