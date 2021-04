Die effektive Reproduktionszahl (R-Zahl) lag in den vergangenen Wochen konstant knapp unter 1, und das bleibt auch in dieser Woche so. 0,93 wiesen die Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der TU Graz am Freitag aus. Die R-Zahl zeigt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt. In der Vorwoche lag die R-Zahl bei 0,96.

Berechnung pro Woche

Bei genau eins infiziert ein SARS-CoV-2-Positiver genau einen weiteren Menschen, die Infektionstrends bleiben theoretisch konstant. Je deutlicher unter eins die R-Zahl ist, desto stärker gehen die Zahlen zurück. Für die Berechnung dieser Woche war der Zeitraum 16. bis 28. April maßgebend. Die geschätzte tägliche Steigerungsrate der Neuinfektionen liegt weiter knapp im Minus, nach minus 0,8 Prozent in der Vorwoche beträgt sie nun minus ein Prozent.

Im Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Wien lag die effektive Reproduktionszahl unter eins, in Salzburg, Steiermark und Tirol bei eins. In Vorarlberg, dem Sorgenkind der vergangenen Wochen, lag die effektive Reproduktionszahl über eins. Die Anzahl der täglich neudiagnostizierten Fälle sei in allen Bundesländern auf einem erhöhten Niveau, so die AGES. Den Berechnungen liegen 28.028 Fälle zugrunde.