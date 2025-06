Neue Corona-Variante auf dem Vormarsch: Wie gefährlich ist "Nimbus"?

"Zusammengenommen ist es wahrscheinlich, dass wir gerade am Beginn einer neuen Infektionswelle stehen", fasst Bergthaler zusammen. "Und es erscheint naheliegend, dass NB.1.8.1 der Haupttreiber ist." Von einem Ansteckungspeak in den Sommermonaten geht auch Arschang Valipour, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf, aus: "Vergangenes Jahr gab es im Sommer ebenfalls einen Anstieg der Infektionszahlen, auch aufgrund der erhöhten Reiseaktivität. Wenngleich er nicht so stark wie im Herbst ausgefallen ist. Wir sollten vor allem die Nimbus-Variante im Auge behalten."

"Nimbus vereint scheinbar die Eigenschaft einer besseren Immunflucht mit der weiterhin guten Fähigkeit an Zellen binden und sie infizieren zu können, wie experimentelle Studien aus China nahelegen", erklärt Bergthaler. Das bedeute, dass Nimbus theoretisch ansteckender sei und einen durch Impfungen und Infektionen aufgebauten Immunschutz durchbrechen könne. "Bei gesunden Menschen dürfte es aber nach wie vor nur zu milden Krankheitsverläufen kommen." Seit Ende Mai sei die Viruslast insgesamt im Abwasser hierzulande wieder im Steigen begriffen, nachdem sie in den vergangenen Monaten recht niedrig war.

Insbesondere Infektionen durch NB.1.8.1 seien zuletzt aber stark angestiegen, vor allem in den USA, China und Taiwan. "Es scheint, als ob NB.1.8.1 derzeit im Virusgeschehen vermehrt anzutreffen ist. Bei uns in Österreich sehen wir im Abwasser seit Anfang Mai erste Anzeichen, dass NB.1.8.1 einen Wachstumsvorteil gegenüber anderen Varianten besitzt und dominant werden dürfte", schildert Bergthaler.

"In den Spitälern zeigen sich die potenziellen Auswirkungen der neuen Varianten noch nicht", bestätigt Valipour. "Wir haben in den letzten Wochen einen leichten Anstieg der Patientinnen und Patienten auf sehr geringem Niveau verzeichnet. Die Zahlen bewegen sich unter dem Vorjahresniveau."

Auf Grundlage der verfügbaren Daten wird das zusätzliche öffentliche Gesundheitsrisiko, das von LP.8.1 und NB.1.8.1 ausgeht, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf globaler Ebene als gering eingeschätzt. "Ich sehe nicht wirklich einen Grund zur Besorgnis, auch wenn wir am Fuße einer Welle stehen", sagt auch Bergthaler.

Sollte man sich bei Erkältungssymptomen testen? Schlagen alte Antigen-Schnelltests noch zuverlässig an?

Eine Testung bei Symptomen sei im Sinne der Selbstisolation und des Fremdschutzes "durchaus zu empfehlen", sagt Valipour. "Wenn man selbst Atemwegsbeschwerden hat, kann man ganz pragmatisch sein und zum Schutz anderer in geschlossenen Räumen, dem Flugzeug zum Beispiel, eine Maske aufsetzen. Oder, falls man zur Risikogruppe gehört, zum eigenen Schutz Maske tragen." Verfügbare Schnelltests würden Infektionen "nach wie vor recht zuverlässig anzeigen". Der Grund: "Das Virus verändert sich an seinen Oberflächenproteinen, die Tests orientieren sich überwiegend an anderen Strukturen des Erregers."

Ist eine Impfung jetzt ratsam?

Die derzeit verfügbaren Corona-Vakzine sind an JN.1 und KP.2, ebenfalls von Omikron abstammende Virustypen, angepasst. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat ihrerseits bereits eine Adaptierung bestehender Impfstoffe an LP.8.1 empfohlen. Die WHO geht davon aus, dass aktuelle Impfstoffe auch gegen LP.8.1 Schutz bieten – "sowohl in Bezug auf symptomatische als auch auf schwere Verläufe", heißt es. Bezüglich NB.1.8.1 gibt es noch keine Stellungnahmen.

"Vor allem die Nimbus-Variante ist in abgeänderter Form bereits in verfügbaren Impfstoffen enthalten, weil sie ein Abkömmling der lange dominanten JN.1-Variante ist. Damit ist der Impfschutz, was schwere Verläufe betrifft, nach wie vor gut gegeben", schildert Valipour. Risikogruppen, deren letzte Impfung bereits länger zurückliegt, sollten sich gegebenenfalls vor Reisetätigkeiten jetzt eine Auffrischung holen. "Gesunde Menschen können auf den Herbst warten."