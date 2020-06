Italien: Patient Null dankte seinen Lebensrettern mit 40.000 Euro

Das chinesische Touristen-Ehepaar, das Ende Jänner als erster Coronavirus-Infektionsfall in Italien gemeldet und bis zu seiner Genesung in Rom behandelt wurde, hat sich dankbar gezeigt.

Der 66-jährige Biochemiker und seine 65-jährige Frau aus Wuhan spendeten dem römischen Krankenhaus "Spallanzani", in dem sie 49 Tage lang betreut wurden, 40.000 Euro, wie das Spital berichtete.

Das Paar, das während eines Rom-Besuchs am Covid-19 erkrankt war, hatte das auf Infektionskrankheiten spezialisierte Spital am 19. März verlassen, am 30. Jänner erfolgte zuvor die Aufnahme der Patienten.

Die Frau wurde noch einer Rehabilitationstherapie unterzogen, die am 20. April zu Ende ging. Danach konnte das Paar in die Heimat zurückkehren. Die chinesischen Behörden hatten Italien für die liebevolle Behandlung ihrer Bürger gedankt.

"Ihr habt uns das Leben gerettet"