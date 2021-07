Coronavirus: Die Lambda-Variante erreicht Europa

Erstmals wurde die Lambda-Variante des Coronavirus im August 2020 in Peru nachgewiesen. Sie hat sich seitdem in mindestens 29 Ländern verbreitet, vor allem in Südamerika. Nun ist diese Virusversion, die unter besonderer Beobachtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht, laut Berichten spanischer Medien in Europa gelandet.

Die auch Anden-Variante oder C.37 genannte Mutante steht nun im Verdacht, rund 80 Infektionen in Kantabrien, einer Region an der Nordküste Spaniens, verursacht zu haben.

Es werden noch rund 200 weitere Fälle untersucht, hinter denen vermutlich ebenfalls die neue Variante steckt. Der Infektionsherd sei eine Diskothek gewesen. Die Variante könnte eventuell noch ansteckender sein als bisherige Mutationen.