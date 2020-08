Coronavirus: Bus-Wartehäuschen in Seoul messen Körpertemperatur

Smarte" Wartehäuschen an Bus-Haltestellen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul können Menschen mit erhöhter Körpertemperatur erkennen - und sie automatisch vor dem Eintritt abhalten. Die Häuschen mit den verglasten Wänden sollen den Wartenden nicht nur Witterungsschutz bieten, sondern auch als Nebeneffekt in Zeiten der Corona-Pandemie Schutz vor Ansteckung gewähren.

Der Stadtbezirk Seongdong-gu betreibt seit dieser Woche zunächst bei den zehn meist besuchten Haltestellen die neuen Häuschen, um die "Erfahrung mit der öffentlichen Beförderung in und um Busstationen zu verbessern", wie die Zeitung "The Korea Herald" berichtet. Das Bezirksbüro sei damit das erste in der Stadt mit solchen Räumen für wartende Fahrgäste.

Inklusive Wärmebildkamera

Am Eingang wird mit einer Wärmebildkamera Fieber gemessen. Wer eine erhöhte Temperatur habe, werde automatisch daran gehindert, einzutreten. Außerdem sind die Häuschen mit ultraviolettem Licht ausgestattet, um die Übertragung von Viren in der Luft zu verhindern.