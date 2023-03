Corona-Studie: Impfung senkt Risiko für Long Covid um 40 Prozent

Ein Forschungsteam um Vasiliki Tsampasian von der University of East Anglia hat 42 Studien zu Long Covid ausgewertet. Dabei wurden die Daten von in Summe über 860.000 Patientinnen und Patienten untersucht. Laut ihrer Metastudie senkt eine Covid-19-Impfung das Risiko, an Long Covid zu erkranken, um 40 Prozent, wenn die Betroffenen zwei Dosen erhalten haben. Ob jemand mit einem Vektorimpfstoff wie jenem von AstraZeneca oder einem mRNA-Impfstoff wie jenem von Biontech oder Moderna geimpft wurde, wurde in der Analyse nicht berücksichtigt.

Risikofaktoren

Neben dem Schutz durch die Covid-19-Impfstoffe, konnten die Forscherinnen und Forscher auch mehrere Risikofaktoren für Long Covid identifizieren, die frühere Arbeiten bestätigen. Demnach sind Frauen und Menschen ab dem 40. Lebensjahr häufiger betroffen. Ein höherer Body-Mass-Index und Rauchen steigern das Risiko ebenso wie Erkrankungen wie Asthma, Typ-2-Diabetes, die Lungenkrankheit COPD, Angststörungen oder Depressionen.