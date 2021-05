Corona: Oberösterreich impft aktuell nur mit Pfizer und Moderna

Ressentiments gegen den Impfstoff von AstraZeneca gebe es nach wie vor. Er habe zwar keine Zahlen, aber "wir merken, wenn AstraZeneca geimpft wird, können wir mehr Personen nachreihen", berichtete Schützeneder. Der Wirkstoff "hatte eine schlechte Presse" und das Image habe gelitten, aber es gebe genug, die sich freuen, geimpft zu werden. Nichterscheinen, etwa wegen Erkrankung, gebe es bei allen Impfstoffen.

Derzeit sei AstraZeneca schon länger nicht mehr benutzt worden. Momentan würden in Oberösterreich nur die beiden mRNA-Impfstoffe geimpft, eine größere Tranche AstraZeneca werde für zweite Teilimpfungen aufgehoben. "Ich hoffe auch wieder auf AstraZeneca." Ein kleines Kontingent am nur einmal zu gebenden Impfstoff von Johnson & Johnson ging an die Krankenhäuser und werde vorrangig Personen verabreicht, die nur kurz im Spital sind und dann weiter in ein Alters- und Pflegeheim kommen, erklärte der Impfkoordinator.

Grundsätzlich seien in den Alters- und Pflegeheimen alle Willigen durchgeimpft, doch Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal würden sich erneuern und somit seien Nachimpfungen immer aktuell. "Irgendwann wird das Routine", sagte Schützeneder, der sich dann wieder in seinen eigentlichen Job als Abteilungsleiter Gesellschaft beim Land OÖ zurückziehen will. Er habe ursprünglich mit Anfang Sommer gerechnet, doch derzeit sei das noch nicht angesprochen worden.