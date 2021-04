Corona-Impfstoffe: Welche Nebenwirkungen am häufigsten gemeldet werden

Für die höhere Melderate bei Astra Zeneca nennt das BASG drei mögliche Gründe:

Aus den klinsichen Studien von Astra Zeneca weiß man, dass Nebenwirkungen und Impfreaktionen nach der ersten Dosis stärker und häufiger waren als nach der zweiten Dosis.

Bisher wurde dieser Impfstoff hauptsächlich jüngeren Menschen verabreicht, bei denen laut Studien in der Regel stärkere Impfreaktionen auftreten.

Und: "Zusätzlich ist davon auszugehen, dass die mediale Berichterstattung der vergangenen Tage und Wochen über diesen Impfstoff die Sensibilität für die Meldung von vermuteten Nebenwirkungen und Impfreaktionen erhöht hat."

Schwerwiegende Meldungen

Das BASG berichtet von 63 Todesfällen in zeitlicher Nähe zu einer Impfung gegen Covid-19 (57 Biontech/Pfizer, 3 Moderna, 3 Astra Zeneca).

Bei einem großen Teil ist ein Zusammenhang mit der Impfung aber bereits ausgeschlossen: So fiel bei 16 Personen die Impfung in die Inkubationszeit einer Covid-19-Erkrankung, an deren Folgen die Patienten verstarben. Bei 23 bestanden schwerwiegende Vorerkrankungen, "die vermutlich todesursächlich waren".