Corona-Impfplan: Abstand von elf bis zwölf Wochen bei AstraZeneca

Zwei bis drei Wochen beträgt der Abstand bei den bisher verimpften Vakzinen von Pfizer/Biontech und Moderna. Beim zuletzt zugelassenen Impfstoff von AstraZeneca dürfte mit einem deutlich längeren Zeitraum zwischen erster und zweiter Impfung ein besserer Schutz erreicht werden. Das geht laut Oberösterreichische Nachrichten aus dem am Montag aktualisierten und angepassten heimischen Impfplan hervor.

Der Impfstoff, der vorrangig an 18- bis 64-Jährige verabreicht wird, soll mit einer Differenz von elf bis zwölf Wochen verimpft werden. Das Gesundheitsministerium bestätigte diese Vorgangsweise auf Anfrage: Eine bessere Immunogenität und Schutzwirkung zeigte sich bei längeren Impfabständen zwischen der ersten und zweiten Dosis.

Schutzwirkung beginnt nach drei Wochen

Bereits drei Wochen nach der ersten Dosis beginnt die Schutzwirkung. Für einen vollen, anhaltenden Schutz ist die zweite Dosis notwendig, so das Nationale Impfgremium (NIG), das daher einen bevorzugten Impfabstand von elf bis zwölf Wochen empfiehlt, was in den Impfplan übernommen wurde.

Mehr Erstimpfungen

Der längere Impfabstand bedeutet laut OÖN, dass die Planungen beim Impfen noch einmal angepasst werden dürften. Man werde so die Erstimpfungen schneller durchführen können, wenn die Lieferungen von AstraZeneca für die jeweiligen Zweitimpfungen gesichert seien und man mit diesen eben länger zuwarten könne bzw. soll, sagte Franz Schützeneder, Impfkoordinator des Landes Oberösterreich, zu den OÖN.