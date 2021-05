Corona: Dritte Impfung auf dem Prüfstand

Im September werden wir mehr wissen: Mit einer neuen Studie wollen britische Forscher die Effektivität einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus prüfen. Dabei sollen insgesamt sieben verschiedene Impfstoffe getestet werden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch in London ankündigte.

Testkandidaten

Bei der Studie werden Vakzine von AstraZeneca, Biontech//Pfizer, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen und Curevac getestet. Der österreichisch-französische Impfstoffhersteller Valneva hat seinen Impfstoffkandidaten VLA2001 derzeit in der zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie und strebt an, im kommenden Herbst den Antrag auf Erstzulassung zu stellen.

Schutz für den Winter

So erhoffen sich die Wissenschafter Klarheit für ein von Herbst an geplantes Auffrischungsprogramm. Damit solle den am stärksten gefährdeten Menschen über den Winter der bestmögliche Schutz garantiert werden. Die 2.886 Probanden erhielten den Impfstoff frühestens zehn bis zwölf Wochen nach der zweiten Dosis, betonte das Ministerium. Dabei könnten Teilnehmer auch einen anderen Impfstoff erhalten als den, den sie bei den ersten beiden Impfungen bekommen haben.

Der Start der Studie ist bereits für Anfang Juni geplant, dann will Minister Hancock seine G7-Kollegen zu einem persönlichen Treffen in der Stadt Oxford empfangen. Experten der Universität Oxford hatten gemeinsam mit dem Pharmakonzern AstraZeneca einen Impfstoff entwickelt. „Wir werden alles tun, um dieses Land vor Pandemien und anderen Bedrohungen unserer Gesundheit zukunftssicher zu machen“, sagte Hancock. Die Daten dieser Studie könnten dazu beitragen, die Pläne für das Auffrischungsprogramm im Laufe dieses Jahres zu gestalten.