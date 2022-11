Corona: Deutscher Gesundheitsminister erwartet "Winterwelle"

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit steigenden Corona-Infektionszahlen im Winter: „Ich glaube, dass wir noch einmal eine Winterwelle bekommen werden“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Er verstehe daher die Eile der BundeslĂ€nder bei den Lockerungen nicht. „Jetzt gibt es hier einen Überbietungswettbewerb: Welches Land kann zuerst lockern? Das ist ein StĂŒck weit populistisch.“ Zudem gefĂ€hrde es diejenigen, die sich selbst nicht gut schĂŒtzen könnten, sagte Lauterbach.

Kritik an „leichtsinnigen“ Entscheidung

Er verwies auf rund 1.000 Menschen, die pro Woche in Deutschland mit dem Coronavirus sterben und eine unerwartet hohe Übersterblichkeit im Oktober. Die Überlegung Bayerns und Schleswig-Holsteins, in wenigen Wochen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abzuschaffen, kritisierte der SPD-Politiker. Einer solchen „leichtsinnigen“ Entscheidung werde man sich nicht anschließen. Mehrere BundeslĂ€nder haben zudem Isolationspflichten fĂŒr Corona-Infizierte aufgehoben.

In den vergangenen Wochen waren die Corona-Infektionszahlen in Deutschland deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 186,9 an.