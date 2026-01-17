"Computerspielen ist grundsätzlich nichts Böses", sagt der Psychotherapeut Robert Kiesinger. Zur Ablenkung oder zum Zeitvertreib mit Freunden hätten Computerspiele etwa durchaus eine Berechtigung im Leben Jugendlicher. Zum Problem wird Gaming, wie die Nutzung von digitalen Spielen auf PCs, Konsolen, Smartphones oder Tablets auch genannt wird, "wenn der Jugendliche seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann".

Oft äußert sich ein problematisches Spielverhalten in schulischem Leistungsabfall, weiß der Experte. "Auch die Beziehung zu den Eltern wird häufig krisenhafter, Betroffene verheimlichen das Spielen zunehmend, ziehen sich zurück, weil das Spielen zum emotionalen und kognitiven Monopol im Leben wird."

Depressionen, Angst, Rückzug

Häufig treten depressive Symptome, Angst oder sozialer Rückzug begleitend auf. Kürzlich argumentierten Fachleute in einer australischen Studie, es ließe sich an einer Wochenstundenzahl festmachen, ab wann Videospiele schaden können. "Lange Spielzeiten sind ein Warnsignal, aber entscheidend sind Kontrollverlust und spürbare Folgen im Alltag", erläutert Kiesinger: "Es geht vorrangig um das Funktionsniveau, sprich, wie gut der Jugendliche in wichtigen Lebensbereichen zurechtkommt."

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt die Häufigkeit der Computerspielsucht laut Metaanalysen weltweit zwischen einem und zwei Prozent. In einer 2020 erschienenen deutschen Studie erfüllten 2,7 Prozent der Jugendlichen (3,7 % Burschen, 1,6 % Mädchen) im Alter von zehn bis 17 Jahren die Kriterien einer Gaming Disorder.

In einer aktuellen norwegischen Untersuchung kommen Forschende zu höheren Werten. Demnach erfüllt bereits einer von zehn Buben zwischen dem zehnten und dem achtzehnten Lebensjahr zumindest einmal bzw. punktuell die Kriterien für eine Computerspielsucht. Es zeigte sich: Wenn Kinder schon früh – im Alter von zwölf Jahren oder noch früher – mit Computerspielen in Kontakt kommen, steigt das Risiko für einen späteren problematischen Konsum.