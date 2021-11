CliniClowns heitern Kinder in Wiens erster Impfstraße auf

Seit vergangener Woche ist die Wiener Impfstraße für Kinder von 5 bis 11 Jahren beim Austria Center Vienna täglich von 7 bis 10 Uhr und von 15 bis 19:45 Uhr geöffnet. Und von der ersten Stunde an dabei sind die CliniClowns. Sie unterstützen die Kinder und deren Angehörige jeden Nachmittag beim Warten auf die Impfung und schaffen mit ihren Improvisationskünsten und Musik Ablenkung und eine fröhliche Atmosphäre.

„Wir freuen uns sehr, dass die CliniClowns für bessere Stimmung bei Kindern und deren Eltern in der Wartezone der Impfstraße sorgen“, sagt Univ. Prof. Suzanne Rödler, Kardiologin am Wiener AKH, Mitbegründerin und Vizepräsidentin der CliniClowns Austria. „Einsätze der CliniClowns schaffen Momente der Leichtigkeit, bringen Lebensfreude und Zuversicht, das ist gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen essentiell.“