Cholesterin: Neue Richtwerte für ein gesundes Herz

Eier, Butter oder Haferflocken – kaum ein Gesundheitsthema wird so häufig diskutiert wie Cholesterin. Vor allem in sozialen Medien finden sich unzählige Tipps, die eine natürliche Senkung des Cholesterinspiegels versprechen. Doch was ist wissenschaftlich belegt? Und wie niedrig sollte Cholesterin überhaupt sein?

Die Deutsche Herzstiftung verweist in einer aktuellen Aussendung auf einen zentralen Punkt: Beim Cholesterinspiegel könne es kein "zu niedrig" geben. Gemeint ist vor allem das LDL-Cholesterin, also jenes Blutfett, das im Zusammenhang mit Gefäßverkalkung, Herzinfarkt und Schlaganfall besonders wichtig ist.

Der Kardiologe und Fettstoffwechselspezialist Prof. Ulrich Laufs, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung, betont: "Studien zeigen, dass mit sinkendem LDL-Cholesterin auch die Zahl von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Todesfällen abnimmt."

Cholesterin selbst ist nicht grundsätzlich schlecht. Der Körper braucht es etwa als Baustein für Zellmembranen, Hormone, Vitamin D und Gallensäure. Problematisch wird es, wenn zu viel LDL-Cholesterin im Blut zirkuliert.

Dann kann es Ablagerungen an und in den Gefäßwänden begünstigen. Diese Atherosklerose entwickelt sich meist über Jahre, oft ohne Beschwerden. Irgendwann kann sie aber zu Herzinfarkt, Schlaganfall, peripherer arterieller Verschlusskrankheit oder Tod führen. Laufs nennt hohes LDL-Cholesterin deshalb einen "leisen Zerstörer".