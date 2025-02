Mit ChatGPT zum Wunschgewicht: So hilft KI beim Abnehmen

Guido Rohrer: Sie könnten nicht individueller abnehmen als mit dieser App. Das Prinzip ist: Sie laden die App herunter und speisen Ihre Daten ein, z. B. Körpergewicht, Körperfettanteil und andere Körperdaten etwa aus der Smartwatch oder Laborwerte. Die App kann daraus einen perfekt auf Ihren Körper, auf Ihre Genetik und auf Ihre individuelle Konstitution abgestimmten Ernährungs- und Trainingsplan erstellen. Sie vereint viele Disziplinen in einem – Medizin, Ernährungsberatung, Fitness und so weiter. Viele Menschen holen sich ihre Tipps von Freunden, aus dem Fitnessstudio oder etwa über YouTube. Jemand, der mehr Begleitung möchte, der auch öfter nachfragen will und der Schwierigkeiten hat, sich selbst eine Tagesstruktur zu erstellen und diese mit Disziplin zu verfolgen, könnte davon profitieren.

Ist die App besser als die einzelnen Disziplinen?

Sie ist genauso gut, wie wenn Sie diese ganzen Teilbereiche zusammenfügen. Natürlich könnten die Vertreter der einzelnen Disziplinen das gemeinsam mit Ihnen erarbeiten. Aber sie sind im Unterschied zur App nicht ständig verfügbar. Sie können die App laufend nutzen, Sie können nachfragen. Wenn Sie um 16 Uhr eine Heißhungerattacke haben, können Sie sofort nachfragen, was Sie jetzt am besten tun können und die App beantwortet es Ihnen. Und das alles kostenlos oder in der bezahlten Version zu einem sehr günstigen Preis. Gleichzeitig ist es eine sehr neue Technologie und man muss kritisch sein. Bei Zweifeln oder einer fraglichen Plausibilität sollte man immer einen Experten fragen.