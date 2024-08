VKI: Butter und Butterersatz häufig mit Mineralölrückständen belastet

Bei MOSH handelt es sich um gesättigte Mineralöl-Kohlenwasserstoffe, bei MOAH um aromatische Mineralöl-Kohlenwasserstoffe. Diese können bereits in der Rohmilch vorhanden sein, aber auch während der Produktion oder über die Verpackung in das Produkt gelangen. "Für MOAH kann eine potenziell krebserregende Wirkung nicht ausgeschlossen werden. Die Forschungslage zu MOSH ist noch vergleichsweise dünn, gemäß Vorsorgeprinzip sollten diese unserer Ansicht nach aber nicht - oder nur in Spuren - in Lebensmitteln enthalten sein", betont VKI-Projektleiterin Birgit Beck.

Gesetzliche Vorgaben in Österreich fehlen, Deutschland hat welche

In Österreich gibt es derzeit noch keine gesetzlichen Vorgaben zu Höchstgehalten in Lebensmitteln. Anders ist das in Deutschland. Gemessen an den gültigen Werten im Nachbarland waren bei MOSH besonders die Proben von Heidi und Mayerhofer-Sebera sowie die beiden getesteten veganen Butterprodukte von Meggle auffällig.

Bei MOAH waren es die Kuhmilchprodukte von Bio-Wiesenmilch, Salzburg Milch Besser Bio und Denns.

Chloroform wurde in 29 von 30 Kuhmilch-Produkten nachgewiesen. Die Chemikalie entsteht, wenn Milchfett und Aktivchlor aufeinandertreffen. "Chlor ist in vielen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für Melkanlagen und Milchtanks enthalten. Diverse Untersuchungen in Deutschland zeigen deutlich, dass Chloroform in Butter sehr wohl vermeidbar ist, sofern Reinigungs- und Desinfektionsmittel korrekt angewendet werden", sagt Beck. Von den 9 Produkten mit den höchsten Chloroformgehalten stammten 6 von Berglandmilch.