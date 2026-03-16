Brustkrebs: Welche Rolle Fehlgeburten und Schwangerschaftsabbrüche spielen

Ein früher Abbruch einer Schwangerschaft, unabhängig davon, ob er medizinisch herbeigeführt wurde oder als Fehlgeburt eintrat, beeinflusst das spätere Brustkrebsrisiko nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine landesweite finnische Studie. Damit wird eine unter Abtreibungsgegnern verbreitete Annahme nicht bestätigt.

Der Einfluss von Schwangerschaften auf das Brustkrebsrisiko ist komplex. In den ersten Jahren nach einer Schwangerschaft steigt das Risiko zunächst an, was sich insbesondere bei Frauen mit höherem Alter bei der ersten Schwangerschaft ungünstig auswirken kann. Langfristig nimmt das Risiko jedoch mit der Anzahl der Schwangerschaften und der Stilldauer ab. Diese Schutzwirkung wird mit Veränderungen in der Spätschwangerschaft in Verbindung gebracht, wenn sich die Brustdrüse auf die Laktation vorbereitet, das ist jene Phase, in der die Brust Milch bildet und abgibt.

Daraus entstand die Hypothese, dass ein vorzeitiger Schwangerschaftsabbruch das Brustkrebsrisiko erhöhen könnte. Die sogenannte „abortion–breast cancer hypothesis“ wird von Abtreibungsgegnern häufig angeführt und kann auch Frauen verunsichern, die eine Fehlgeburt erlitten haben.