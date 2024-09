Baba, Body Mass Index: Hat der BMI ausgedient?

Anpassung der Grenzwerte notwendig

Der BMI wurde vor fast 200 Jahren entwickelt, basierend auf Daten von überwiegend weißen Männern. Faktoren wie Geschlecht, Alter und ethnische Herkunft finden keine Berücksichtigung. Darauf wies zuletzt die American Medical Association, die größte Ärztevereinigung der USA, hin. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO adaptierte die 1993 definierten Grenzwerte inzwischen hinsichtlich ethnischer Unterschiede und empfiehlt etwa eigene Grenzwerte für Südostasiaten. Sie zeigen genetisch bedingt auch bei einem niedrigeren BMI ein höheres Risiko für Herzerkrankungen.

Dabei ist genau dies das Ziel des BMI: Hinweise auf Gesundheitsrisiken wie Herzinfarkte oder Diabetes zu geben. Doch hier stößt der Index an seine Grenzen. Werden die Verteilung und der Anteil des Körperfetts nicht einbezogen, lassen sich keine Aussagen über den Gesundheitszustand einer Person treffen. Studien zeigen, dass der BMI oft schlecht mit tatsächlichen Gesundheitswerten wie Blutdruck oder Cholesterinspiegel übereinstimmt. So ergab eine im International Journal of Obesity veröffentlichte Studie, dass fast die Hälfte der als "übergewichtig" eingestuften Personen in Wirklichkeit eine gute Stoffwechselgesundheit hatte. Umgekehrt hatten 30 Prozent der als "normalgewichtig" Eingestuften eine schlechte Stoffwechselgesundheit.