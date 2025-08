Blutwäsche-Hype: Wie sinnvoll ist es, Mikroplastik aus dem Körper zu filtern?

Offene Fragen

Vor sieben Jahren wurde Mikroplastik erstmals im menschlichen Körper entdeckt. Damals fanden Forschende der MedUni Wien winzige Plastikrückstände in Stuhlproben. Seither wurde es in allen möglichen Regionen des Organismus aufgestöbert: im Darm und im Blut, in Samenflüssigkeit, in der Plazenta, in Muttermilch, im Knochenmark und in Herzgewebe. Auch im Gehirn wurden die Mini-Kunststoffteilchen gefunden.

Trotzdem fehlen nach wie vor eindeutige kausale Nachweise, ob sich Mikroplastik-Rückstande im Körper wirklich schädlich auswirken – etwa die Entstehung von Krebs begünstigen.

Bekannt ist, dass Mikroplastik in die Blutbahn aufgenommen wird und sich von dort aus an verschiedenen Orten ablagern kann. Eine Studie aus den USA, die im renommierten New England Journal of Medicine erschienen ist, zeigt, dass Menschen eine schlechtere Prognose haben, wenn sich bei einer koronaren Herzerkrankung (Verkalkung der Herzarterien, Anm.) Ablagerungen bilden und diese Mikroplastik enthalten. "Das ist eine der wenigen Studien am Menschen, in denen gezeigt wurde, dass Mikroplastik tatsächlich einen negativen Effekt hat", erklärte kürzlich der Zellbiologe Michael Poteser im KURIER-Interview. "Es scheint die Entzündungsreaktion in den Plaques zu fördern." In einer anderen US-Studie wurden Mikroplastik-Einlagerungen im Gehirn mit Demenz in Zusammenhang gebracht: Eine hohe Konzentration von Mikroplastik in Gewebeproben von Verstorbenen mit Demenz war etwa sechsmal höher als jene in Gehirnen von Menschen ohne Demenzerkrankung.