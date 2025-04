Mikroplastik: "Es werden beunruhigende Nachrichten auf uns zukommen"

Inwiefern?

Wir verwenden Plastik so häufig, weil es chemisch reaktionsträge ist. Es interagiert nicht mit der Limonade in der Plastikflasche, deswegen können wir sie relativ lange darin lagern. Der reaktionsträge Kunststoff hat auch eine geringe Tendenz, mit körpereigenen Stoffen zu interagieren. Von dem her gesehen ist es, unter Anführungszeichen, "harmlos". Wir wissen aber aus Studien, dass Mikroplastik unter gewissen Umständen trotzdem Effekte im Körper haben kann.

Bekannt ist, dass Mikroplastik in die Blutbahn aufgenommen wird und sich von dort aus an verschiedenen Orten ablagern kann. Welche Folgen kann das haben?

Da gibt es eine neue Studie aus den USA, die im renommierten New England Journal of Medicine erschienen ist. Die Studie hat gezeigt, dass Betroffene eine schlechtere Prognose haben, wenn sich bei ihrer koronaren Herzerkrankung (Verkalkung der Herzarterien, Anm.) Ablagerungen bilden und diese Mikroplastik enthalten. Das ist eine der wenigen Studien am Menschen, in denen gezeigt wurde, dass Mikroplastik tatsächlich einen negativen Effekt hat. Es scheint die Entzündungsreaktion in den Plaques zu fördern.