Blut im Stuhl: Starker Hinweis auf Darmkrebs bei Jüngeren

Seit Anfang Oktober ist die kostenlose Darmkrebsvorsorge in Österreich für alle ab 45 Jahren möglich. Bisher konnte man die Darmspiegelung (Koloskopie) alle zehn Jahre sowie ein Test auf nicht sichtbares Blut im Stuhl regulär erst ab 50 kostenfrei in Anspruch nehmen. Eine Erhebung der US-amerikanischen Universität von Louisville in Kentucky zeigt nun, dass rektale Blutungen, also Stuhlgang mit Blut, insbesondere bei Patientinnen und Patienten unter 50 ein starker Hinweis auf Darmkrebs sein können.

Blut im Stuhl unter 50: Erheblich höheres Risiko für Darmkrebs Bei Erwachsenen unter 50 Jahren, die sich einer Koloskopie unterzogen, wurde in der Studie ein erheblich höheres Risiko für Darmkrebs festgestellt, wenn die Untersuchung aufgrund von rektalen Blutungen durchgeführt wurde. Konkret erhöhte Blut im Stuhl das Risiko einer Darmkrebsdiagnose um das 8,5-Fache. In der retrospektiven Studie wurden Daten von 443 Patientinnen und Patienten unter 50 Jahren analysiert, die sich zwischen 2021 und 2023 im Gesundheitsnetzwerk der Universität von Louisville einer Koloskopie unterzogen hatten. Von ihnen wurden 195 (44 Prozent) mit frühzeitigem Darmkrebs diagnostiziert, während 248 (56 Prozent) unauffällige Befunde erhielten. 70 Prozent der jüngeren Betroffenen, bei denen Darmkrebs diagnostiziert wurde, hatten keine familiäre Vorbelastung für die Erkrankung. "Bei vielen früh auftretenden Darmkrebsfällen, die ich sehe, gibt es keine familiäre Vorbelastung", wird die leitende Autorin Sandra Kavalukas, Darmchirurgin an der University of Louisville, in einer Aussendung zitiert.

Rektale Blutung "auch dann ernst nehmen, wenn keine familiäre Vorbelastung vorliegt" Dies unterstreiche die Notwendigkeit, das Symptom der rektalen Blutung "auch dann ernst zu nehmen, wenn keine familiäre Vorbelastung vorliegt und die betroffene Person möglicherweise noch nicht das für Vorsorgeuntersuchungen erforderliche Alter erreicht hat", so Kavalukas. Ihr Appell an Ärztinnen und Ärzte: "Wenn Sie eine Person unterhalb des Screeningalters mit rektalen Blutungen haben, sollten Sie ernsthaft eine Darmspiegelung in Betracht ziehen." Der Lebensstil könnte beim frühzeitigen Auftreten von Darmkrebs eine Rolle spielen, schreiben die Forschenden mit Blick auf ein Detailergebnis: Patientinnen und Patienten mit einer frühen Darmkrebsdiagnose, waren fast doppelt so häufig ehemalige Raucher. Die Forschungsergebnisse, die noch nicht von unabhängigen Fachkollegen begutachtet wurden, wurden auf dem Kongress des American College of Surgeons (ACS) Anfang Oktober in Chicago vorgestellt.