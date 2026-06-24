Gegen Müdigkeit: Studie zeigt verblüffenden Geh-Effekt

Viele Menschen kennen das: Man sitzt am Schreibtisch, starrt stundenlang konzentriert auf den Bildschirm und irgendwann ist der Rücken steif un der Kopf voll. Der Energiepegel sinkt, Konzentration und Stimmung sind ebenso im Keller.

Dass langes Sitzen dem Körper nicht guttut, ist seit Jahren bekannt. So zeigte etwa eine im Journal of the American College of Cardiology veröffentlichte Studie mit knapp 90.000 Erwachsenen 2024 dass mehr als etwa 10,6 Stunden sitzende oder liegende Wachzeit pro Tag mit einem höheren Risiko für Herzschwäche und kardiovaskulären Tod verbunden war. Und zwar auch bei Menschen, die sich grundsätzlich ausreichend bewegten.

An dieser Stelle setzen kurze Bewegungspausen im Alltag an. Wie effizient diese sein können, zeigt nun eine neue Studie im British Journal of Sports Medicine. Sie liefert eine bemerkenswert einfache Antwort: aufstehen und fünf Minuten gehen. Nicht im Sinne eines sportlichen Trainings, es geht schlicht um eine kurze Unterbrechung des Sitzens.

Gehen in den Alltag einbauen

Untersucht wurde eine groß angelegte, alltagsnahe Intervention mit mehr als 19.000 Erwachsenen. Rund 11.500 von ihnen starteten in das zweiwöchige Programm. Die Teilnehmenden sollten fünfminütige Gehpausen in ihren Alltag einbauen – entweder alle 30 Minuten, alle 60 Minuten oder alle 120 Minuten. Welche Variante sie wählten, entschieden sie selbst. Heißt: Die Studie fand nicht unter „Labor“bedingungen statt, sondern im echten Leben – zu Hause, bei der Arbeit, unterwegs.