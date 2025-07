Pollensaison gestartet: Beifuß und Ragweed belasten Allergiker

Nach der Trockenheit der vergangenen Monate startet die Pollensaison in diesem Jahr zwar etwas verzögert, die jüngsten Niederschläge begünstigen jetzt das Wachstum der Pflanzen . Experten rechnen mit einer milderen Saison als im Vorjahr, zumindest beim Ragweed. 2024 war in Wien das zweitintensivste Jahr für Ragweedpollen in der 50-jährigen Messgeschichte. Beifuß und Ragweed gelten als hochallergen und lösen bereits bei geringen Pollenkonzentrationen allergische Reaktionen aus.

Beifuß im Fokus – längere Blüte durch neue Arten

Die Blüte des Beifußes beginnt üblicherweise Anfang Juli – insbesondere im Osten Österreichs. In diesem Jahr wurden erste Pollenkörner erst vor kurzem gemessen, erste blühende Pflanzen sind aber bereits zu sehen. Die Hauptblüte wird Mitte August erwartet. Die dominierende Art in Wien ist der Gewöhnliche Beifuß (Artemisia vulgaris), dessen Blütezeit bis in den September reicht.

Beifuß steht nach Gräsern und der Birke an dritter Stelle der häufigsten Pollenallergien. Schon geringe Mengen an Pollen können Beschwerden wie Niesen, Augenjucken oder Atembeschwerden auslösen – ähnlich wie beim verwandten Ragweed.

Eine Veränderung der Beifußpollensaison wurde erstmals 2023 dokumentiert: Zwei spät blühende, nicht-heimische Arten – der Kamtschatka-Beifuß (Artemisia verlotiorum) und der Einjährige Beifuß (Artemisia annua) – haben sich in Wien etabliert. Ihre Blüte verlängert die Saison deutlich bis in den Herbst. In Südtirol wird dieses Phänomen bereits seit Jahren beobachtet. 2024 wurde in Wien sogar ein dreifach höherer Beifußpollenwert im Herbst als im Sommer gemessen.