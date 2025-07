Bedenken ausgeräumt: Arzneiagentur empfiehlt weiteres Alzheimer-Mittel

Die EU-Arzneimittel-Agentur EMA hat den Weg für ein weiteres Medikament gegen Alzheimer freigemacht. Nach einer erneuten Prüfung werde eine EU-Marktzulassung für den Antikörper Donanemab (Handelsname Kisunla) zur Behandlung der Krankheit in der Frühphase empfohlen, teilte der EMA-Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) mit. Allerdings kommt der Wirkstoff Schätzungen zufolge nur für etwa zehn Prozent der Betroffenen infrage und kann nur den Verlauf der Krankheit im Frühstadium etwas verlangsamen.

Ob und wann Donanemab in der Europäischen Union verwendet werden darf, entscheidet nun die EU-Kommission in Brüssel. In den USA, Japan, China und Großbritannien ist der Wirkstoff unter dem Produktnamen Kisunla bereits zugelassen.

Sollte Brüssel der EMA-Empfehlung folgen, wäre Donanemab der zweite in der Europäischen Union zugelassene Antikörper-Wirkstoff gegen Alzheimer. Erst im April hatte die EU-Kommission das ähnlich strukturierte Medikament Lecanemab (Handelsnamen Leqembi) unter strengen Auflagen zugelassen.